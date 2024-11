Comune, Fises e Chianti Banca per le imprese

Due milioni di euro e opportunità di finanziamento a condizioni vantaggiose per aiutare le aziende dopo i danni causati dall’alluvione del 17 ottobre. In più, le aziende con sede operativa nel Comune di Siena potranno avere un ulteriore sostegno grazie al contributo in conto abbattimenti interessi, voluto dall’amministrazione comunale, per abbattere la percentuale di interesse di un punto. È l’accordo che nasce dalla collaborazione tra Finanziaria senese di sviluppo, Chianti Banca e Comune di Siena "con l’obiettivo di intervenire in modo più tempestivo possibile e aiutare chi ha avuto danni", si annuncia nella nota stampa. "L’amministrazione comunale è presente non solo con le parole ma con i fatti – spiega il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – con un sostegno concreto che il Comune vuole dare al mondo del lavoro e delle aziende, grazie anche a questa preziosa collaborazione con istituti bancari e finanziari. In attesa di nuove indicazioni sui ristori da parte della Regione abbiamo deciso di muoverci con uno stanziamento importante finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse, che va a unirsi allo stanziamento a fondo perduto di oltre 200mila euro".

"Come abbiamo fatto altre volte in caso di eventi di questo tipo, e nel corso della pandemia del 2020, abbiamo cercato di intervenire velocemente – fa notare Massimo Terrosi, presidente della Fises –. Ringrazio Chianti Banca e il Comune di Siena. Questo è il nostro ruolo: essere a fianco delle imprese del territorio". "Il legame tra una banca di credito cooperativo e il territorio non è solo un valore, ma un impegno concreto che si rafforza soprattutto nei momenti di emergenza e difficoltà – afferma Cristiano Iacopozzi, presidente di ChiantiBanca –. Mai come in questi casi l’unione e la solidarietà devono fare la forza: la collaborazione con Fises e il Comune di Siena ci fa trovare pronti a sostenere comunità ed economia locale come la missione di una Bcc impone di fare".

È già possibile fare domanda di finanziamento sia a Fises che a Chianti Banca sul nuovo Plafond (info Fises 0577/48102 o [email protected], ChiantiBanca 366 7738942 o [email protected].).