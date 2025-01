Comune, bando per la Fondazione Mps

Mentre Banca Mps è al centro dell’operazione finanziaria più importante degli ultimi anni, si muovono le tessere in vista del rinnovo della deputazione generale della Fondazione Mps (un tempo snodo per i destini di Rocca Salimbeni). Il Comune ha pubblicato ieri un avviso per la designazione di quattro componenti della deputazione generale stessa per il quadriennio 2025-2029. C’è tempo fino a lunedì 24 febbraio per la presentazione delle candidature. Dopo l’approvazione del bilancio, l’organo sarà rinnovato, mentre la deputazione amministratrice scadrà il prossimo anno.