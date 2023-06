Comprensivo Salvetti Il ministero promuove la qualità dell’offerta

A Colle le scuole sono di qualità: l’Istituto Comprensivo 1 ’Salvetti’ è stato inserito nella prima fascia. Si tratta di una graduatoria in base ai parametri di complessità generale che classificano le scuole italiane. La classifica più importante, perché stilata dal ministero dell’Istruzione. La promozione in prima fascia è di conseguenza un traguardo ambìto. La dirigente non vuole prendersi i meriti, attestando che è una conquista di tutta la scuola e un’ottima notizia per tutta la comunità colligiana. "Essere in prima fascia favorirà l’incremento delle risorse umane e strumentali, garantendo la qualità dell’offerta formativa grazie alle competenze professionali e alla passione di tutto il personale – afferma la preside Danila De Angelis – E’ una grande soddisfazione". L’Istituto è formato da 5 plessi, ciò ne fa un essenziale punto di riferimento per la cittadinanza. Sono molti i progetti sviluppati: corsi di lingua italiana come L2 per gli utenti non italofoni, un progetto in continuità verticale ’Leggendo’, che accompagna gli studenti dall’infanzia fino alla conclusione del primo ciclo e promuove la lettura, l’ascolto, la concentrazione e la ricchezza lessicale. Viene prestata, inoltre, grande attenzione anche alle certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, quali il Ket. Un ulteriore punto di forza dell’Istituto riguarda la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. "La Salvetti – continua la preside – si caratterizza anche per la valorizzazione dello sport come collante per l’inclusione, la socializzazione e la promozione dei sani stili di vita; i progetti mirano allo sviluppo e alla conoscenza di se stessi soprattutto attraverso attività motorie svolte con le associazioni sportive locali. L’Istituto considera il territorio luogo di progetto di vita da conoscere e valorizzare e con il quale interagire criticamente ed è pertanto in tale prospettiva che progetta l’azione formativa e la strategia educativa collaborando con enti e associazioni, per promuovere la conoscenza, anche e non solo, dei mestieri artigianali di grande valore artistico e le tradizioni storico-culturali". "Siamo, quindi, felici di questa promozione – conclude – ma la vera chiave di volta dell’Istituto è la dedizione alla ricerca dell’eccellenza formativa, insieme alla comunità educante, per un miglioramento continuo al fine di rendere gli alunni capaci di affrontare le sfide del futuro".

Lodovico Andreucci