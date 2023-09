Commesso per vendita di sigarette elettroniche

Dal centro per l’impiego di Poggibonsi

1 PROGRAMMATORE - Azienda di Poggibonsi cerca programmatore PhpAspAspnetJava. Età tra 18 e 29 anni. Richiesta patente B, auto propria. Apprendistato full-time o part-time. Rif. 201075

1 APPRENDISTA PER MONTAGGIO - Azienda di Poggibonsi cerca un apprendista per montaggio componenti meccaniche. Età tra 18 e 29 anni per apprendistato. Patente B e auto. Tempo determinato full-time. Rif. 201023

1 COMMESSO - Commercio di Colle cerca un commessoa di vendita per vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e caffè, utilizzo dei social network, uso del gestionale e del registratore di cassa. Richiesto diploma superiore o laurea, buon inglese, patente B automunito. Si richiede lo spostamento sui due punti vendita a Poggibonsi e Colle. Tempo indeterminato, part time 18 ore settimanali con possibilità di aumento orario. Rif. 201012