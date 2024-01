Commenti omofobi sotto la foto

Quella foto di due ragazzi, arrivati a Pienza chissà da quale parte d’Italia, scattata nella panchina posta sotto via del Bacio, è diventata oggetto di commenti discriminatori. Tutto legato al concorso che la locale Pro Loco indice, da alcuni anni, nel periodo natalizio. I due giovani hanno partecipato postandola su Instagram. Sono stati 455 i ’mi piace’ ricevuti, più del doppio della seconda classificata. A loro è andato un voucher per il pernottamento di una notte a Pienza. Foto e risultato del concorso sono stati pubblicati sulla pagina del sito della Pro Loco scatenando i commenti, molti dei quali (ne sono stati cancellati una cinquantina) sono stati ritenuti dalla presidente Roberta Rondini "spiacevoli e discriminatori". Non solo ci sono stati anche commenti "sospettosi" in merito alla regolarità del contest.

È divampata una dura polemica con la Pro Loco, la sua presidente, costretti a prendere una decisa presa di posizione. "Siamo stati costretti a cancellare molti commenti questi messaggi – si legge nella nota- erano in contrasto con i nostri valori e non c’è stato alcun intento censorio". Sulla foto che ha vinto il contest la Pro Loco ribadisce: il risultato è rigorosamente legato ai link ricevuti dalla foto in concorso. "Rimando al mittente – afferma Rondini – le illazioni su aver pilotato il contest. Mi dissocio da ogni commento discriminatorio e chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e soprattutto ai due ragazzi che, loro malgrado, sono stati coinvolti in questa vicenda pregna di ignoranza e frustrazione". Oltre ad aver cancellato tanti commenti, gli autori sono stati immediatamente bloccati. E per l’avvenire la Pro Loco annuncia l’adozione di regole ancor più chiare.