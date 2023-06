’Come stelle in terra’ Il pavimento del Duomo torna a scoprirsi

Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 18 ottobre 2023 torna a scoprirsi il pavimento del Duomo di Siena. Il rinnovarsi dell’iniziativa di straordinario richiamo, denominata ’Come stelle in terra’, è stato annunciato dal rettore dell’Opera metropolitana Giovanni Minnucci: "La visione complessiva delle cinquantasei tarsie del pavimento può rappresentare un momento di personale e silenziosa riflessione, dimentichi, almeno momentaneamente, delle nostre corse affannose e delle nostre quotidiane preoccupazioni, alla ricerca proficua del senso che ciascuno di noi intende dare alla propria vita".

In occasione della scopertura i visitatori avranno inoltre l’opportunità di camminare intorno al coro e all’abside dove si conservano le tarsie lignee di Fra Giovanni da Verona.

L’itinerario completo OpaSiPass consente, oltre la visita del pavimento nella cattedrale, quella al Museo dell’Opera in cui si potranno ammirare, nella sala delle statue, i mosaici con i simboli delle città alleate di Siena e le tarsie originali di Antonio Federighi con le Sette età dell’uomo.

Prenotando la visita al pavimento della cattedrale è possibile avere sul proprio smartphone l’audioguida gratuita del complesso del Duomo oppure richiedere una visita guidata. Con il QR Code presente su tutto il materiale informativo sarà possibile inoltre assicurarsi l’accesso alla cattedrale, evitando le code alla biglietteria, presentandosi direttamente agli accessi dei musei.

In occasione della scopertura straordinaria 2023 verrà edito da Sillabe il nuovo catalogo ufficiale del pavimento del Duomo di Siena ’Un libro di marmo’. L’evento come al solito richiamerà migliaia di turisti che si metteranno pazientemente in coda sul sagrato del Duomo in attesa del proprio turno per entrare.