Comandante della Municipale. Il sindaco sceglie Alessandro Rossi

di Laura Valdesi

SIENA

Alessandro Rossi ’torna’ a casa. Senese e brucaiolo doc, dal 15 novembre prossimo assumerà il comando della polizia municipale. Un corpo che gli è particolarmente caro se si considera che il padre Pietro, come tutti sanno, è stato per una trentina di anni vigile urbano in città. Rossi raccoglie il testimone dal comandante ad interim Alfredo Zanchi. La scelta è stata ufficializzata ieri con un decreto del sindaco Nicoletta Fabio alla luce della selezione pubblica che era stata avviata da palazzo pubblico dopo il pensionamento di Marco Manganelli ed il conseguente periodo di transizione che ha visto il Corpo guidato, appunto, dal vice Zanchi per circa otto mesi.

"Con il nuovo conferimento il Comune intende garantire la continuità nella gestione del comando puntando – si legge in una nota – su un profilo professionale che meglio risponde alle esigenze del servizio. L’amministrazione esprime fiducia nei confronti del nuovo comandante Rossi e nel suo contributo per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di Siena".

Rossi dunque è risultato il candidato maggiormente qualificato a ricoprire la posizione a seguito di una selezione pubblica. Nel dicembre scorso, emerge sempre dal decreto, è stato trasmesso l’elenco dei candidati in possesso del profilo professionale ritenuto più idoneo con i relativi giudizi analitici emersi dalla valutazione. Poi il sindaco Fabio ha scelto. L’incarico è a tempo determinato: scadrà il 14 novembre 2027. Triennale, dunque.

Alessandro Rossi è un volto notissimo a Siena, si diceva. Perché nella sua Contrada, il Bruco appunto, ha svolto numerosi incarichi. Basta riavvolgere il nastro per ritrovare che quando via del Comune vinse dopo 41 anni il Palio era camarlengo mentre rivestiva il ruolo di pro vicario nel momento in cui il Bruco trionfò ancora, nel 2003 e nel 2005. Attualmente risulta conservatore dei capitoli ma per oltre un decennio ha fatto parte della commissione del ’Ba’o bello’. Dunque ha una conoscenza approfondita delle Contrade, del loro funzionamento interno e delle necessità che hanno: risulterà certo prezioso per il futuro incarico che parte dal 15 novembre, quando dovrà interfacciarsi con loro.

Rossi è attualmente comandante della Municipale di Castellina in Chianti ma, in precedenza, lo è stato anche a Monteroni e a Monteriggioni.