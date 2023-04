Colpo in appartamento Svuotata la cassaforte

Sembrava passato quel brutto periodo durante il quale Colle si trovava attanagliata dalla morsa di una squadra operativa di ladri professionisti. Invece, ecco di nuovo un caso. È accaduto lo scorso venerdì in quel di Campiglia, ad essere nel mirino dei ladri, questa volta, una giovane coppia. Avevano studiato il piano e preparato tutto per attuarlo, scegliendo con attenzione il luogo, l’ora e l’attrezzatura necessaria.

A colpire sono sempre i soliti, la banda del pomeriggio. Il furto, infatti come da copione, è accaduto nel pomeriggio. Presumibilmente hanno agito dalle 17 alle 20. Sono entrati da un’entrata posteriore lontano dagli sguardi dei vicini e da chi anche casualmente può transitare da quella via. Una volta entrati in casa hanno scardinato una cassaforte, aprendola e svuotandola di contanti e gioielli. Furti che lasciano con l’amaro in bocca. Perlopiù oltre a distruggere la proprietà privata di una famiglia, con un bottino considerevole, come hanno testimoniato le vittime colpite dal furto, hanno agito senza timore. Si tratta di fatti che colpiscono nell’intimo di una famiglia che abita nel cuore di una zona tranquilla. L’allarme, quindi, continua in quel di Colle per la banda del pomeriggio che agisce senza scrupoli. Il consiglio dei Carabinieri è di chiamarli immediatamente se si ha la sensazione di notare soggetti o auto sospette nei pressi della propria abitazione. Nonostante le grandi operazioni delle forze dell’ordine continuano queste azioni delinquenziali ed i colligiani si trovano a dover affrontare nuovamente questa situazione.

Lodovico Andreucci