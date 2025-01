Colleverde, oggi incontro con i rappresentanti

È atteso per questo pomeriggio l’incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle famiglie dei 106 bambini che frequentano la scuola Colleverde a Scacciapensieri. L’assessore Lorè, supportato dai tecnici, dovrebbe presentare la soluzione individuata, con tempi e modi del trasloco dall’ex convento all’Osservanza: un’ipotesi è quella dell’emiciclo di San Miniato, ma si attendono chiarimenti da parte dell’amministrazione.

Per il Comitato Siena 2, impegnato proprio nell’area, "siamo alla navigazione a vista, anche di questa amministrazione, sul futuro dei bimbi e delle classi di Colleverde all’Osservanza. Nel mezzo va segnalata la grave carenza di comunicazione e di rapporto del Comune con le famiglie degli alunni che invitiamo a essere più unite e determinate nel far valere le loro giuste ragioni".

Il comitato di cittadini aggiunge: "È chiaro da alcuni decenni che i locali alla Basilica dell’Osservanza non sono adatti per essere una scuola! Proprio per questo era stato predisposto il progetto preliminare per la nuova scuola primaria a San Miniato, con un primo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro dalla Regione Toscana. Ma l’occasione è stata colpevolmente persa".