Colle Val d’Elsa: traffico da incubo. I cittadini chiedono rapide soluzioni

Caos del traffico a Colle: un problema da risolvere con urgenza. Colle sta vivendo da tempo un grave problema legato al traffico, che sta mettendo a dura prova la qualità della vita dei suoi abitanti. A sostenerlo sono le molte richieste ricevute dalla nostra redazione. "Il cuore del problema è rappresentato dal passaggio incessante di tir e mezzi pesanti attraverso il centro cittadino, una situazione che, oltre a creare disagi per i residenti, mette in pericolo la sicurezza stradale e l’ambiente – viene affermato dalla e-mail della giovane Francesca C. –. La strada principale che attraversa il centro di Colle è diventata un vero e proprio corridoio per i camion, destinati spesso a percorrere le vie strette e tortuose del paese, in un itinerario che non sembra essere mai stato progettato per il passaggio di mezzi così ingombranti". I lavori in corso in città chiaramente fanno la loro parte a cominciare da quelli per la via nova, nonostante in quella zona non debbano transitare veicoli pesanti. Resta il fatto che le strade centrali colligiane non sono adeguate a sostenere un traffico di questa portata, causando così ingorghi e rallentamenti. Zona de La Badia, Colle alta con particolare riferimento al borgo novo, ma anche la zona di Campolungo e soprattutto viale dei Mille; queste le aree che più risentono della presenza di mezzi pesanti che vanno a congestionare il traffico. "A volte – afferma una residente di via del Castello – come capitato questo mercoledì mattina un mezzo pesante è rimasto incastrato nella porta del Campana. Servono maggiori controlli così da bloccare questi mezzi". C’è anche chi rilancia l’idea di una variante che possa escludere il centro cittadino che viene letteralmente considerato una tappa ordinaria dai tir. In realtà Le Lellere avevano proprio questa funzione. Però, in questo caso il problema si riversa su viale dei Mille. "Il passaggio di tir, infatti, rende difficile la circolazione dei veicoli leggeri, ma anche dei pedoni, che si trovano a dover convivere con una quantità di auto e camion che li costringe a fare slalom per evitare il traffico intenso – continua Francesca C. –. La situazione ormai non riguarda solo i momenti di punta, ovvero al mattino presto, all’uscita da scuola e nel tardo pomeriggio, ma prendo ad esempio quanto accaduto giovedì un camion olandese da via Volterrana fino ad arrivare a La Badia ha creato un enorme fila, perché transitava a volte superando anche la propria carreggiata e facendo varie manovre alle rotonde".

Lodovico Andreucci