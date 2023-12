Colle, tempo di movida. Ultimo dell’anno al top

Colle sempre di più centro della movida, degli eventi e delle occasioni di incontro per tutta la Valdelsa e più in generale della provincia di Siena. Sta, però, puntando a non essere il luogo di incontro solo per l’estate (vedi Piazza Santa Caterina), ma anche per l’inverno. A testimonianza di ciò ci sono i numerosi eventi natalizi, ma si attende anche un poderoso festeggiamento per la ‘notte più lunga dell’anno’. Il capodanno della Valdelsa quest’anno sarà a Colle. Colle, il centro della Valdelsa, prevede per il 31 dicembre dalle 18 alle 2 in Piazza Arnolfo e nell’area sotto il ‘granchione’ del Michelucci vari artisti locali e con il dj set. Ospiti della serata anche il Circo nero, con animazione sul palco e molti altri spettacoli. È prevista, chiaramente, anche un’area ristoro. Durante la serata presenti banchetti di commercianti locali in piazza e per finire lo spettacolo pirotecnico. "L’idea del capodanno della Valdelsa – affermano in una nota gli organizzatori – nasce dalla voglia di valorizzare un territorio, andando al di sopra dei campanilismi e cercando di creare un evento per tutti, dai più piccoli agli anziani. Verranno valorizzate solo aziende locali, senza cercare multinazionali o ditte esterne". Ad organizzare il capodanno valdelsano è Jungle Events. Un gruppo che nasce da quattro ragazzi impegnati da anni nel mondo della notte e degli eventi, con la voglia di mettersi in proprio e di trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio. Jungle Events, Circle in Jungle, Circo Nero tutti insieme per creare un’atmosfera magica nella notte di San Silvestro.

Lodovico Andreucci