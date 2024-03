Colle, scontro frontale. Opposizioni all’attacco

"Parole insolenti". Così i consiglieri di opposizione del Comune di Colle respingono l’accusa dei gruppi di maggioranza di aver abusato del loro ruolo istituzionale per fare campagna elettorale con lo strumento delle commissioni consiliari. Il riferimento più specifico è alla recente seduta della commissione ambiente sul taglio degli alberi nel parco dell’Agrestone. "La commissione è stata legittimamente convocata non per fini elettorali, ma per la pressante richiesta di informazione da parte di cittadini, associazioni e comitati – afferma una nota di risposta – L’incontro è stato prezioso perché ha permesso ai cittadini di conoscere fatti importanti: il parco dell’Agrestone è ora qualificato come ‘giardino pubblico’; il Comune di Colle non ha un piano del verde pubblico, né un censimento degli alberi del territorio; gli alberi tagliati non saranno sostituiti fino al reperimento di fondi attualmente non disponibili. Questi sono i fatti: ognuno può giudicarli come meglio crede. Non ci pare onesto definire ‘atto di tifoseria’, tantomeno da stadio, il legittimo volantinaggio di comitati o associazioni ambientaliste. La commissione è stata veramente un’occasione di approfondimento, studio e controllo dell’azione amministrativa - conclude il documento - Fare sì che le dovute informazioni siano date a cittadini e comitati è un modo corretto di dar vita alle istituzioni e fare buona politica. Non si dolgano gli amministratori, abituati a prendere decisioni nel chiuso di riunioni ristrette, se le opposizioni hanno messo cittadini e comitati nella condizione di proporre consapevolmente una legittima critica al loro operato".

A.V