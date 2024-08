Colle, l’ora di investire. Pii: "Attivate le risorse che sono già disponibili"

Una variazione da oltre 3 milioni e mezzo di euro che sostanzialmente si divide in due parti, almeno per la parte in conto capitale: copertura di alcuni interventi e progettazione di nuovi lavori. Per la parte corrente sono minori gli aggiustamenti. "Per la parte corrente si interviene – afferma il primo cittadino, Piero Pii – su necessità legate allo smaltimento di rifiuti, una parte sul fondo affitti e stagione estiva". "La necessità espressa e che abbiamo esaudito è stata quella di attivare subito le risorse che sono disponibili – continua Pii – soprattutto per mettere in atto un meccanismo virtuoso di ricerca di ulteriori finanziamenti". "La progettualità del Comune – sostiene Piero Pii – andrà in due direzioni: esecutiva e quindi fattiva e quella per concretizzare operazioni e finanziare i progetti, ad esempio stiamo lavorando anche al piano progetti della Regione Toscana, che ha aperto una procedura di aggiornamento su cui lavoreremo per presentare una documentazione di base per entrare in un parco progetti preliminare per ricevere risorse. In tempi brevi daremo gli incarichi sui progetti per poter concretizzare la nostra visione, ma anche per partecipare ai bandi". "Come detto anche dal sindaco – afferma Marco Speranza, vice sindaco con delega alle opere pubbliche – abbiamo diviso questa variazione in due parti: una di progettazione, essenziale per dare una direzione alla visione che abbiamo della città. Siamo all’inizio, ma contiamo di riempire i cassetti del Comune di progetti. Senza progettazioni non si può cambiare il volto di Colle. Quattro progettazioni per oltre 400mila euro: accesso al parcheggio del multipiano, accesso tra la Fornacina e via dell’Amore, impianto di risalita di Bacìo per iniziare a pensare di avere un secondo impianto di risalita e per ultimo l’accesso al giardino del Museo Archeologico dall’ultimo camminamento che costeggia le mura. Da qui già si vede una visione chiara dell’Amministrazione: ben tre progettazioni riguardano Colle Alta". "L’altra parte quella dei lavori – continua Speranza – riguarda Piazza Arnolfo per risistemare alcune parti dissestate, Via Scarlini (muro del Lenzi ed un intervento strutturale sulla strada), Continueremo su via dei Fossi, 400mila euro per le asfaltature, passaggi pedonali, rotatoria di viale dei Mille, risistemazione bagni Santa Caterina, lavori al Teatro del Popolo ed impianti sportivi".

Lodovico Andreucci