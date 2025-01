Colle: illuminazione pubblica flop. Problemi in tutte le zone della città

Così non va. Dal terziere più vecchio, Castello, al quartiere più nuovo, L’Agrestone, attraverso varie zone di Borgo e Piano e passando per La Badìa e Campolungo, il sistema della pubblica illuminazione di Colle sembra fare acqua un po’ da tutte le parti. Si susseguono, infatti, le segnalazioni di strade al buio e le lamentele di chi con il buio deve fare i conti anche in casa, soprattutto quando il tempo vira sul brutto e arrivano piogge e temporali. Criticità a macchia di leopardo e situazione complessiva difficile, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di ‘tagliare la testa al toro’ programmando il rifacimento di tutta la pubblica illuminazione della città.

"Serve un nuovo sistema di illuminazione pubblica – afferma il vice sindaco Marco Speranza – A Colle abbiamo un problema cronico e, nonostante che in alcune zone siano stati installati diversi corpi illuminanti nuovi anche da parte della precedente amministrazione, le nostre centraline sono antiquate e, soprattutto con il maltempo, la luce ‘salta’ in alcuni quartieri. Negli ultimi anni, poi, le condizioni sono addirittura peggiorate e stanno continuando a peggiorare. Non è per caso, quindi, se abbiamo messo in variazione di bilancio, oltre che nelle linee programmatiche, l’inizio di un percorso di rinnovamento di tutta l’illuminazione pubblica cittadina. Abbiamo cominciato facendo un primo passo con un’opera capillare per cambiare lampade o individuare corti circuiti, grazie agli operatori del cantiere comunale che hanno fatto e stanno facendo davvero un grande lavoro. Dobbiamo, però, pensare ad un nuovo impianto complessivo ed una nuova forma di gestione, per migliorare il servizio e velocizzare la risoluzione delle problematiche".

E visto che ad un intervento generale si deve necessariamente mettere mano, l’illuminazione di strade e piazze sarà accompagnata dalla valorizzazione dei monumenti, con la progettazione di particolari sistemi di luce dedicati ad evidenziare le parti storiche ed architettoniche di pregio della città, disegnandone il profilo a partire dalla zona di Castello. Operazione complessa anche da un punto di vista finanziario e per questo l’amministrazione intende definire un percorso di partenariato pubblico-privato con l’individuazione del soggetto attuatore e del relativo piano di ammortamento, ricercando nello stesso tempo tutti i possibili finanziamenti pubblici disponibili, regionali, nazionali ed europei, utili ad abbassare il costo complessivo dell’operazione.

A.V