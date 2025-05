Colle: gestione 2024. Arriva l’approvazione

Il Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa ha approvato rendiconto della gestione 2024, certificando la solidità finanziaria dell’Ente e ponendo le fondamenta operative per i progetti dei prossimi anni. Il consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2024 di circa 6,2 milioni di euro, di cui oltre 4,3 milioni come quota disponibile, cioè immediatamente disponibili per nuovi investimenti.

"Chiudiamo il 2024 con conti in ordine e una disponibilità di risorse che intendiamo utilizzare con efficienza e rapidità – ha dichiarato l’assessore al bilancio Daniele Tozzi. – Il rendiconto approvato oggi ci permette di consolidare la programmazione già avviata e accelerare nei prossimi mesi sull’attuazione degli interventi strategici per Colle di Val d’Elsa".

Con l’insediamento della nuova Amministrazione comunale a luglio 2024, nel secondo semestre sono già stati avviati importanti cantieri e progetti come la gara per il muro di contenimento di Viale dei Mille e il rifacimento di Via Scarlini, la gara per la nuova rotatoria in zona Zeus, il piano asfaltature 2024, interventi di adeguamento al Teatro del Popolo, lavori di miglioramento del Museo Archeologico. Parallelamente, è stato predisposto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, che prevede investimenti per oltre 3 milioni di euro nel solo 2025, su interventi di sicurezza stradale, manutenzione di scuole, parchi, impianti sportivi e patrimonio comunale.

La Giunta ha evidenziato come parte dell’avanzo derivi da elementi straordinari (come il mancato acquisto dell’ex Vulcania), la strategia futura sarà quella di ridurre progressivamente l’avanzo libero, accelerare la capacità attuativa e rafforzare la qualità urbana e sociale della città.