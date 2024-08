Colle fa il tifo per Irene. La velocista protagonista nella 4X100 di Parigi

"Irene, Colle è con te". È questa la frase che risuona per tutte le piazze e le strade di Colle. Oggi è il gran giorno. Ad annunciarlo era stata la stessa Irene Siragusa che attraverso un post sui suoi social aveva scritto: "Verso la mia seconda Olimpiade. La 4x100 sarà giovedì 8 agosto alle 11,10". È, quindi, il giorno della sfida e tutti i colligiani saranno con gli occhi attaccati al televisore per vedere l’Italia e la velocista con gli occhiali. La sua ultima sessione di allenamento era stata al Gino Manni, come sempre. Il Comune di Colle aveva organizzato anche una serata speciale tutta dedicata ad Irene Siragusa. Per la velocista colligiana che partecipa oggi alla sua seconda Olimpiade consecutiva tutta la sua città aveva voluto dedicarle un momento per ripercorrere la sua carriera e stringersi a lei prima della partenza per Parigi. "Finalmente riesco a razionalizzare quanto sia stata pazzesca – afferma Irene Siragusa – Non solo in termini di risultati cronometrici, ma di quello che sono riuscita a realizzare per me stessa. Ricreare speranza e consolidare fiducia. Da gennaio 2024 sarò stata a casa nel complesso 2 mesi, fatto un mondiale oltre oceano e un Europeo in casa senza contare il mio tour di gare individuali tra maggio e giugno in giro per l’Europa. Non c’è stato spazio per altro in questi mesi". Irene la conoscono tutti, una colligiana nell’animo che non perde mai l’occasione e sottolinea sempre che la nostra città è sempre con lei e sempre nella sua testa. "Voglio partecipare alla mia seconda olimpiade con la serenità di aver dato il massimo ogni volta e così continuerò a Parigi e nella seconda parte di stagione – continua la velocista con gli occhiali –. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo in questo percorso, i miei sponsor, il mio gruppo sportivo e la mia città Colle di Val d’Elsa. Sappiate che vi porto sempre con me ad ogni gara. Una menzione speciale alla mia allenatrice con cui collaboro da 14 anni e che mi ha fatto diventare una delle migliori velociste di sempre in Italia. Farò la mia seconda olimpiade grazie anche a lei e anche se non siamo riuscite a raggiungere la qualifica individuale penso che per adesso possiamo essere soddisfatte di questa prima parte di stagione. E… non finisce qui". Ritorna, così, il sogno di tutta una città che di Irene Siragusa ne ha fatto un esempio da seguire. Forza Irene, siamo sempre con te.

Lodovico Andreucci