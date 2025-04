Colle alta: si chiude!. Stop al traffico serale

Signori si chiude. Da domani primo maggio fino al prossimo 30 settembre, l’intera Colle alta diventerà vietata al traffico nelle ore serali di tutti i fine settimana. Entra, infatti, in vigore la Zona a Traffico Limitato nell’intero terziere Borgo, che, insieme a quella del terziere Castello, già attiva in maniera permanente e a tempo indeterminato, trasformerà tutta la Colle storica colligiana in un’unica e grande area pedonale, per rendere più sicuri l’accesso e la permanenza di residenti e visitatori e favorire le attività commerciali durante le serate primaverili ed estive. Lo farà dalle 20 a mezzanotte di tutti i venerdì, sabato e domenica e giorni festivi dall’incrocio fra le vie della Porta Vecchia e Gracco del Secco, dove è installato il varco elettronico che segnalerà il divieto di accesso con la scritta luminosa rossa ‘ZTL Attiva’.

Punto in cui i mezzi in transito potranno invertire la marcia girando attorno alla storica cisterna ‘Il Torrione’ e tornare su via della Rimembranza. La Ztl Borgo interesserà le vie Gracco del Secco, dell’Amore, del Refe Nero, Campana, XX Settembre e Dietro le Mura, vicolo delle Fontanelle e le piazze Bajos e Santa Caterina.

Dal divieto di accesso sono escluse le auto dei residenti e quelle dei titolari di attività imprenditoriali, che l’amministrazione comunale invita a recarsi agli uffici del comando di polizia municipale, aperti nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, per munirsi della relativa autorizzazione all’ingresso nella Ztl, o a contattare il numero telefonico 0577/920831 per tutte le informazioni.

A.V