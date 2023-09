Collaboratrice domestica per assistenza ad anziano

Dal centro per l’impiego di Siena

1 COLLABORATRICE DOMESTICA - Famiglia di Siena cerca una collaboratrice domestica convivente per un anziano autosufficiente per lavori domestici, preparazione dei pasti, spesa e commissioni, pulizie degli ambienti e compagnia. Necessaria esperienza nella mansione (l’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi) buona conoscenza della lingua italiana, preferibile patente B e auto. Contratto a tempo indeterminato con orario full time. Rif. 200983

1 OPERAIO – Azienda metalmeccanica di Monteriggioni cerca un operaio metalmeccanico con esperienza per assemblaggio metalli e installazioni per esterni. Richiesta esperienza, patente B ed auto, buona conoscenza della lingua italiana, gradito possesso attestati sulla sicurezza anche in quota e per il lavoro in piattaforma. Conoscenze informatiche di base. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e trasformazione a tempo indeterminato full time. Riposo: sabato e domenica, richiesta disponibilità a trasferte in Toscana e fuori regione. Rif. 200258