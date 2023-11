Cocktail con il rabarbaro Santoni per la Pausini ai ’Latin Grammy’

Il cocktail del miglior bar del mondo, creato come un vero e proprio dono per Laura Pausini ai Latin Grammy, ha una ingrediente davvero speciale per i chiancianesi e cioè il Rabarbaro Santoni. Laura Pausini è stata nominata Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy, premiata con la prestigiosa onorificenza durante la 24esima edizione dei Latin Grammy Awards, che quest’anno si sono tenuti a Siviglia. In suo onore la manifestazione ha chiamato Simone Caporale, considerato un guru nel mondo dei bartender, che ha ideato il cocktail "Mediterrani" : sarà servito proprio durante l’evento. "Forza e dolcezza allo stesso tempo", così Caporale comproprietario dell’iconico locale Sips, che è una vera e propria destination per gli amanti dei cocktail, ha descritto Laura Pausini ed il cocktail in suo onore. Per l’azienda chiancianese Santoni è la riconferma di un lavoro d’eccellenza che ha saputo innovare nella tradizione e portare i sapori della campagna chiancianese, in prodotto esportati in tutto il mondo. Successo dopo successo l’azienda è diventata l’azienda più rilevante di Chianciano, eccellenza e prodotti di qualità l’hanno portata a conquistare mercati ed a restare autentica e sempre più leader riuscendo a coniugare "forza e dolcezza" coma la Pausini. Per Chianciano questa "forza e dolcezza" significa esaltare una tradizione locale più che decennale e difendere posti di lavoro nella cittadina ed investire verso un nuovo stabilimento sempre nella città termale. La distilleria Santoni nasce nel 1957 da Gabriele e da li la scalata verso il successo che dal 2013 vede il timone nelle mani dell’affermato manager Stefano Santon. Più di sessant’anni di cura del prodotto di quel rabarbaro Santoni che adesso ha avuto i riflettori del Latin Grammy, stretto nelle mani di Laura Pausini.

Anna Duchini