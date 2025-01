Coccinelle donazione alla Terapia intensiva neonatale delle Scotte

Bellissimo gesto di generosità da parte dell’Associazione Coccinelle–Amici del neonato onlus PER la Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: donati tre saturimetri, strumenti importanti per monitorare i livelli di ossigenazione nel sangue, specie nei primi mesi di vita. La strumentazione sarà messa a disposizione delle famiglie dei neonati. A ricevere la donazione la direttrice Barbara Tomasini e la coordinatrice infermieristica Elisa Neri. Presenti per le Coccinelle la presidente Simonetta Bianciardi e Valeria Valle, mamma e socia dell’associazione.