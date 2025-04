Cna, Petri eletto presidente: "Transizione e rinnovamento, le nuove sfide delle imprese"

"Al fianco delle imprese, sempre. Ora con uno slancio rinnovato per affrontare insieme le sfide della transizione digitale, ecologica e generazionale". In occasione del rinnovo del mandato alla guida di Cna Siena, Fabio Petri, eletto per acclamazione dall’assemblea degli imprenditori e delle imprenditrici Cna, guarda al futuro che per l’associazione il prossimo anno significa 80 anni di attività.

"Un anniversario importante – afferma Petri – che rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rilanciare con forza il ruolo dell’artigianato e della piccola impresa in un’economia in trasformazione". In questo lungo periodo, aggiunge Petri, "abbiamo dimostrato che essere impresa non è solo far parte di un settore economico, ma un patrimonio di valori, saperi e visione. Oggi, rinnoviamo la nostra missione con entusiasmo: vogliamo essere protagonisti del cambiamento, senza mai perdere il legame con le nostre radici".

Insieme al presidente Petri, formeranno la presidenza per quattro anni Giolisca Brogi, Grazia Pingaro, Franca Picchianti, Carlo Fantacci, Francesco Bonelli, Giuseppe Peciotti, Francesco Bruschettini.

L’assemblea, composta da 74 delegati in rappresentanza di tutti i mestieri e di quasi quattromila imprenditori e imprenditrici associati a Cna, ha eletto all’unanimità Fabio Petri, già vice presidente nazionale Cna e presidente di Artigiancredito. Ha concluso i lavori della giornata il presidente regionale Cna Luca Tonini.

"Siamo nati per tutelare chi fa impresa – ha detto Petri –, chi ogni giorno investe, rischia, crea lavoro e valore sul territorio. Stiamo con le imprese, sempre e soltanto dalla parte degli imprenditori e delle imprenditrici. Questa è la nostra identità profonda, il nostro patto fondativo, il motivo per cui esistiamo. In un contesto complesso come quello attuale servono interlocutori chiari, autorevoli e indipendenti, capaci di portare nelle istituzioni la voce reale del mondo produttivo".

Presentate anche una serie di priorità strategiche per accompagnare le imprese nella doppia transizione, digitale ed ecologica, con un’attenzione particolare alla formazione, all’accesso al credito e alla valorizzazione del territorio.