Clio dalla giunta al set, girerà film per Amazon

Il film ‘Respira’, nelle sale entro i primi mesi del 2025, vedrà nel proprio cast anche la senese Clio Biondi Santi, ex assessore comunale alle Politiche giovanili in quota Forza Italia nella giunta De Mossi. Clio Biondi Santi sarà impegnata nel ruolo di co-protagonista accanto ad attori ben conosciuti nel panorama nazionale.

Il lungometraggio, prodotto da Recarcano e Amazon Prime Video è ambientato in Lombardia. Si tratta di una commedia moderna che racconta in modo divertente il settore immobiliare italiano. Il regista di ’Respira’ è Luca Carcano, editor e regista di importanti programmi televisivi e proprietario della casa di produzione Recarcano, le riprese in Nord Italia sono già iniziate.

Una volta uscito nelle sale, il film sarà disponibile anche sulla piattaforma Amazon Prime Video. La svolta nella carriera di Clio Biondi Santi, che alle comunali del 2023 aveva deciso di non ricandidarsi, non deve stupire: nel curriculum dell’ex assessore ci sono infatti anche degli studi in recitazione, svolti a New York e Londra. L’opportunità di partecipare al film dopo tanti anni lontana dal mondo del cinema e del teatro sarebbe arrivata per Biondi Santi dopo la conoscenza dello stesso registra Luca Carcano. Ed è stata la stessa Clio a raccontare la novità alle amiche e ad Anita Francesconi, già vertice di Forza Italia a Siena e ’mentore’ della Biondi Santi per l’ingresso in giunta con il sindaco Luigi De Mossi.