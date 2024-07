Classifica Censis. L’Università di Siena scende al quinto posto. Resta prima in Toscana

L’anno scorso la discesa dal primo posto (nel 2022) al terzo (graduatoria 2023) e quest’anno altri due gradini sotto, fino al quinto piazzamento: l’Università di Siena è sempre fra i top atenei italiani ma perde posizioni. Questa la performance dell’ateneo, sotto la lente di ingrandimento del Censis, che ogni anno stila la classifica delle università italiane, suddividendole in raggruppamenti per dimensioni, fra mega, grandi, medi e piccoli: con punteggio di 90,5 quest’anno (era 96 due anni fa) ottiene il 5° posto fra i medi atenei italiani, quelli che hanno fra 10 e 20mila studenti; è comunque il punteggio più alto fra gli atenei della Toscana. Nella categoria ’medi atenei’, prima è ancora una volta l’Università di Trento (94,5), seguita come l’anno scorso da Udine; Siena è superata invece da Sassari e dall’Università delle Marche.

Nella classifica, che viene elaborata da oltre vent’anni dall’istituto di ricerca socio-economica, l’Università di Siena ottiene il 7° posto fra tutti gli Atenei generalisti statali, a prescindere dalla loro dimensione e facendo meglio come punteggio dei grandi e mega atenei..

Entrando nel dettaglio degli indicatori presi in considerazione, fra gli Atenei statali ottiene, con punteggio 91, il 3° posto per i ’servizi’, voce che tiene conto anche dei posti e dei contributi per alloggio, del numero dei pasti erogati e del numero di iscritti residenti fuori regione. Buona la performance anche per le ’strutture’, ovvero per il numero di posti in aula, nelle biblioteche e nei laboratori scientifici e nelle aule informatiche: con 103 l’ateneo è al 3° posto. E ottima la performance per l’indicatore ’internazionalizzazione’, che con punteggio 89 colloca Siena al 3° posto fra i medi atenei e all’8° posto fra gli atenei generalisti italiani: tale valore considera l’offerta dei corsi in lingua inglese e di quelli a titolo congiunto con istituzioni straniere; oltre al numero di studenti stranieri che studiano a Siena e di studenti propri in studio o tirocinio all’estero.

L’analisi Censis prende poi in considerazione anche altri criteri di valutazione, fra cui ’comunicazione e i servizi digitali’, in salita con 90 punti; stabile il parametro dell’occupabilità e le borse.

"A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni per il nuovo anno accademico non posso che dirmi soddisfatto per la presenza dell’Ateneo nelle prime posizioni– commenta il rettore Roberto Di Pietra –. Frutto del lavoro intenso delle strutture amministrative e dei Servizi regionali per il Diritto allo Studio. Ancora una volta siamo fra i primi Atenei in Italia e al primo posto in Toscana: Unisi è un’ottima scelta, testimoniata dalla presenza stabile anche in altre rilevazioni internazionali. Questo ci permette di presentarci fiduciosi per il nuovo anno accademico e di proporci come una delle migliori università generaliste italiane. La classifica rappresenta uno stimolo per proseguire nel nostro percorso di eccellenza".

All’Università di Siena la popolazione studentesca è formata per oltre il 40% da studenti provenienti da fuori Regione, confermando l’attrattività di Siena come ’città campus’; sancita anche dall’alto numero di studenti internazionali, sono oltre il 10% per cento gli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di Unisi.

Le immatricolazioni ai corsi a libero accesso sono già aperte.

p.t.