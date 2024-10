Cittadinanza ai figli di immigrati. Picardi: "Un’iniziativa fuori luogo e priva di qualsiasi fondamento"

Non si fermano le polemiche in seguito alla mozione relativa alla cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati stranieri nati e residenti a Poggibonsi. Dalle opposizioni, dopo FdI, interviene Poggibonsi Merita che evidenzia un "utilizzo non corretto nella procedura", invitando "sindaco e giunta a un passo indietro sulla questione". E non si fa attendere la replica dei gruppi di maggioranza. I quali rimarcano l’importanza di un atto "che non è ostentazione, ma democrazia", rispondendo alle precedenti accuse di Fratelli d’Italia, anche sul fatto di non occuparsi dei problemi reali, con le cifre "più che raddoppiate per le risorse stanziate per le manutenzioni". Il documento, approvato in Consiglio dalla maggioranza con il sì anche delle opposizioni di Vivi Poggibonsi e Prc, resta dunque al centro di un acceso dibattito. "Iniziativa fuori luogo e priva di qualsiasi fondamento", tuona Angela Picardi, capogruppo di Poggibonsi Merita. "E’ doveroso spiegare – aggiunge - l’esatto significato di cittadinanza onoraria: ‘Costituisce un riconoscimento onorifico attribuito ai cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune, che si sono distinti particolarmente in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale e umanitario nel Comune, in Italia e/o all’estero con iniziative, opere, realizzazioni e prestazioni in favore di un Comune o con azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera’. Poggibonsi Merita riconosce l’attualità del tema. "Ma è altresì consapevole - insiste Picardi - che non sia di semplice soluzione per le implicazioni che ne derivano anche per gli stessi immigrati, per un argomento che non può essere strumentalizzato per fini ideologici, demagogici e politici, come invece sta facendo l’amministrazione che vorrebbe utilizzare in maniera impropria una procedura destinata a ben diversi scopi". Dal canto loro i consiglieri di maggioranza "ribadiscono la necessità di una riforma sulla legge sulla cittadinanza, come segno di giustizia sociale di fronte a un Governo di destra che vuole disconoscere la rilevanza degli ‘stranieri’ in Italia e nella nostra città". Inoltre, Pd, Futura e Uniti per Poggibonsi rimproverano "ai gruppi di minoranza di fingere di non vedere l’incredibile lavoro della sindaca e della giunta". A tale proposito si mettono in risalto "contribuiti alle famiglie più bisognose nonostante i pesanti tagli del Governo nazionale, il fruttuoso dialogo con Acque Spa, il ripristino a Staggia di un punto prelievi per alcuni giorni della settimana".

Paolo Bartalini