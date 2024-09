’Città d’arte’, seminario nella sala delle Lupe

’Quale futuro per il turismo delle piccole città d’arte?’, la domanda diventa la sfida del prossimo decennio in Europa per la giusta convivenza di ospiti e abitanti nelle città d’arte come Siena. È il tema del seminario organizzato dal Comune per venerdì dalle 17 in Sala delle Lupe. L’evento è promosso con Federalberghi Confcommercio Siena e Vision, il think tank della V conferenza sul futuro dell’Europa, a Pontignano dal 12 al 14 settembre. L’introduzione sarà a cura di Nicola Bellini, docente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Interverranno Robert Lanquar, Antonella Galdi, Pierpaolo Campostrini, Rocìo Blanco Gregory. Coordina Laura Silvia Battaglia di Radio Rai 3.