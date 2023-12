Cisl scende in piazza contro l’aumento Irpef deciso dalla Regione

Presidio della Cisl Siena contro la manovra di aumento dell’addizionale Irpef deliberata dalla Regione in modo unilaterale e senza coinvolgere le parti sociali. In piazza Duomo davanti alla Prefettura si è svolto un volantinaggio per sensibilizzare ed informare i cittadini su ciò che accadrà dal primo gennaio 2024. "La Regione – sottolinea il segretario Riccardo Pucci – ha deciso di mettere le mani nelle tasche dei toscani, in un momento di difficoltà delle famiglie a fare fronte all’aumento generalizzato dei costi. E’ una scelta ingiusta". La delegazione è stata ricevuta dal vice prefetto.