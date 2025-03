Circolo Arci Ravacciano. Oggi alle 21 dibattito sull’Europa

"Viviamo un periodo storico cruciale per noi e per il nostro continente. Il mondo sta cambiando rapidamente ed è fondamentale riaffermare l’importanza di un’Europa unita, forte e solidale – affermano – Energia Democratica Siena - Pd e Passione Democratica –. Vogliamo attivarci affinché l’Europa sia parte attiva nei percorsi di progresso, pace, soluzione alla crisi climatica, lotta per i diritti e sostegno all’autodeterminazione dei popoli. L’Europa è molto importante anche per Siena. La città deve rilanciare la sua dimensione europea e ritrovare percorsi di sviluppo anche grazie a progetti internazionali". Oggi alle 21, presso il Circolo Arci di Ravacciano interverranno i parlamentari Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione Affari Europei e Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera. Moderano il dibattito Piero Fabbrini e Guido Leoncini.