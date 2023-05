Cingolani a La Terrazza Mercoledì 31 l’incontro

Conto alla rovescia per il debutto stagionale degli appuntamenti con La Terrazza a San Casciano dei Bagni. Il primo ospite è Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, già ministro della transizione ecologica, a dialogo con la giornalista Helga Cossu (Sky Tg24) sul tema della tutela ambientale. Mercoledì 31, alle 18, sull’ormai celebre panchina di piazza della Repubblica, Cingolani sarà protagonista di un confronto incentrato sul suo libro (Solferino) intitolato esplicitamente ’Riscrivere il futuro. La transizione ecologica equa e accessibile’.

Scritto con la collaborazione di esperti influenti quali Stefano Agnoli, Gilberto Dialuce, Francesco Gracceva, Ennio Macchi e Giuseppe Zollino, il volume ha l’ambizione di elaborare idee concrete per la salvaguardia dell’ambiente. Per la sindaca Agnese Carletti, "si tratta di un confronto inevitabile, anche assistendo alle cronache degli eventi atmosferici estremi avvenuti in Emilia Romagna, che ribadisce il ruolo de La Terrazza e di San Casciano dei Bagni".