Cinema d’estate sotto le stelle. Valdichiana2025, al via la rassegna

Dalle ‘arene’, definite semplicemente così, non si sa se per il fondo sabbioso su cui venivano sistemate alla bell’e meglio file di seggiole di legno, o per il clima da corrida che qualche volta si creava durante le proiezioni, agli attuali, sofisticati ‘roof’, tetti di palazzi che ospitano le nuove platee, il cinema all’aperto d’estate continua a essere amatissimo da stuoli di appassionati, riuscendo a essere trasversale ai generi e all’età del pubblico.

Il progetto ‘Cinema d’estate’, interamente dedicato alla settima arte e promosso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese nell’àmbito di Valdichiana 2025, nasce con l’obiettivo di avvicinare la cultura cinematografica alle comunità, attraverso proiezioni itineranti e momenti di partecipazione collettiva, raccogliendo la preziosa eredità delle tante rassegne ‘sotto le stelle’ (immancabile questa denominazione) che, negli anni, sono state promosse nei dieci capoluoghi ma spesso anche nella frazioni.

La formula già collaudata sarà replicata a Cetona, Chiusi e Sarteano, nonché a Chianciano Terme, le cui proiezioni si tenevano già nel parco termale dell’Acquasanta. Tutti i Comuni saranno coinvolti, dal 28 giugno al 31 agosto, con una particolarità: a Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda il cono luminoso scaturirà da un furgoncino Volkswagen Transporter, ormai oggetto di culto, trasformato in sala cinematografica mobile, con proiettore, impianto audio e schermo. La selezione dei titoli spazia del cinema d’autore ai grandi classici, dall’intrattenimento all’ampio filone per bambini e ragazzi; tra i registi scelti, spiccano i nomi di Antonio Albanese, Valeria Golino, Maria Sole Tognazzi, Stefano Sollima, che rappresentano una fetta autorevole e affermata della ‘scuola italiana’, erede dei grandi Maestri, riconosciuta leader a livello internazionale (e come tale sempre premiata, dalla critica e dalle platee).

Altri titoli di grande richiamo appaiono proprio nel programma di Chianciano, che offre prime visioni come Dragon Trainer (28 e 29 giugno), Jurassic World, Superman e I fantastici quattro ad ingresso libero, tutti con inizio alle 21. Appuntamento imperdibile domenica 29 giugno, alle 21.30, in piazza Garibaldi, a Trequanda, con ‘C’è ancora domani’, di e con Paola Cortellesi, affiancata, tra gli altri, da Valerio Mastandrea, campione d’incassi (e di critica) e diventato un fenomeno di costume per la profondità e delicatezza con cui l’artista romana ha saputo trattare temi come la cultura patriarcale, la violenza di genere e i diritti delle donne.

Si prosegue lunedì 30 a Gracciano di Montepulciano, ore 21.30, agli ex-Giardini delle Rondini, con ‘Enea’, di e con Pietro Castellitto; martedì 1 marzo, a Sarteano, in piazza XXIV Giugno, ore 21, con ‘A mano disarmata’, di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, e a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano, in piazza della Macina, ore 21.30, con ‘Confidenza’, di Daniele Luchetti, con Vittoria Puccini e Elio Germano. Mercoledì 2 giugno, mentre a Chianciano Terme arriva Jurassic World, la rassegna debutta a Pienza, in piazza Galletti, ore 21.30, con ‘Romeo e Giulietta’ di Giovanni Veronesi.

Come altri progetti della Capitale toscana della cultura, anche quello dedicato al cinema estivo vuole rappresentare un caposaldo su cui costruire un’iniziativa stabile e ripetitiva: e infatti è la stessa Unione ad anticipare l’intenzione di fare della rassegna un appuntamento fisso della stagione culturale locale.