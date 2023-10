CINEMA Questa settimana in Toscana, una vasta gamma di film è in programmazione nei cinema di Siena, Poggibonsi, Sinalunga e Chiusi. Dai classici come "L'Esorcista" ai film più recenti come "Dogman" e "L'Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini". Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema!