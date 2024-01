Ciclovia urbana UniSi. Cinque chilometri in bici

Oltre cinque chilometri di percorsi ciclabili che collegheranno piazzale Rosselli alle sedi universitarie, è questo il progetto ‘Ciclovia urbana Unisi’, la cui realizzazione da parte del Comune è in corso. Un’opera da 1,4 milioni di euro, finanziata interamente da fondi Pnrr con lo scopo di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi hanno come fulcro la stazione ferroviaria e prevedono rami di collegamento verso le sedi universitarie di San Miniato, nel centro storico e con il territorio comunale di Monteriggioni. Dei 5 chilometri complessivi, due sono stati già realizzati, i restanti vedranno la luce fra il 2024 e il 2025. "Secondo il Codice della Strada – ha precisato l’assessore Bianchini – le corsie ciclabili delimitate da strisce bianche tratteggiate possono essere impegnate e valicabili da tutti i veicoli, per brevi tratti, se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi".