Ciak, Somma gira nel centro storico. Ma anche con i ragazzi dell’"Artusi"

Un ciak dal sapore di terme, quello che si sta girando a Chianciano Terme e Valdichiana con un grande testimonial della cittadina termale, Sebastiano Somma (nella foto). Il film è del regista Fabrizio Guarducci e si intitola "La partita delle emozioni" e viene girato nel centro della cittadina e nelle sue campagne limitrofe. E vede fra i protagonisti anche gli studenti dell’istituto professionale di Chianciano ha alcune scene girate anche nella vicina Chiusi ed in alcuni scenari suggestivi della Valdichiana. Interessante la trama che racconta di un professore convinto che l’educazione sia un viaggio verso la conoscenza innanzitutto di sé stessi ed assegna un tema da scrivere sulle emozioni e lo devono fare proprio durante le vacanze di Pasqua. E’ qui che si sviluppano relazioni e narrazioni fra i giovani che si sfideranno ad una partita di pallavolo per stabilire chi sia il più forte. Dialogo e scambio è proprio una metodologia del regista che anche nel suo precedente film "La sconosciuta" aveva sviluppato il prodotto cinematografico proprio sul tema dell’ interiorità umana. Molti i ragazzi del territorio coinvolti che hanno vissuto per la prima volta l’emozione di recitare per il grande schermo. Un ritorno gradito quello di Sebastiano Somma che ama molto il nostro territorio e che lo frequenta anche come cliente delle terme di Chianciano.

Anna Duchini