Ciak a Piancastagnaio Oggi le riprese del film

Piancastagnaio nel pomeriggio di oggi si trasforma in un grande set cinematografico con attori, comparse e un concerto musicale dove il protagonista assoluto è l’omaggio al paese amiatino, la sua bellezza e la scoperta di un fascino millenario e una storia antica che attraversa ancora i suoi angoli nascosti. È un lungometraggio prodotto dalla casa americana Viblu Studios per la regia di Andrea Antonio Canal. Un’opera ambientata ai giorni nostri con il fine di far vedere alla comunità internazionale le bellezze dell’Amiata e il paese di Piancastagnaio grazie all’apporto di Sorgenti Film Festival diretto da Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi, che sta valorizzando la produzione cinematografica nella montagna amiatina.

Un film che andrà a collocarsi nelle categorie per le famiglie e quindi al suo interno una storia romantica che è allo stesso momento una commedia adatta a tutte le età. La trama è la vicenda di tre giovani ragazzi che stanno intraprendendo una lunga vacanza sulle dolci colline toscane. L’amore dei tre giovani turisti esplode in contemporanea per le tre sorelle che, come in un inedito romanzo di altri tempi, gestiscono un pittoresco bed and breakfast nel paese. Come in tutti i sogni romantici arriva il guastafeste di turno, in questo caso il nonno delle tre giovani ’locandiere’ deciso in tutti i modi a tenere separate le tre coppie nascenti.

All’interno della narrazione saranno inseriti momenti musicali con un concerto musicale del gruppo locale Leggera Electric Folk e alcune passeggiate panoramiche come promozione dell’ambiente storico artistico e culturale del paese e monumenti del paese.

Giuseppe Serafini