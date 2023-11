Chiusura ponte Bellavista. Fissato un faccia a faccia con i vertici della Provincia

"E’ un primo risultato e per il momento siamo soddisfatti: abbiamo ottenuto la disponibilità al confronto da parte del presidente della Provincia, David Bussagli". Queste la parole di Maria Pica, attivista di Poggibonsi, che dopo un momento di condivisione con un gruppo di commercianti e di abitanti di Bellavista ha deciso di farsi portavoce delle istanze delle frazione, riguardo, in particolare, ai problemi che derivano dall’interruzione sulla strada regionale Cassia e da tempi che ancora si annunciano lunghi per la realizzazione del nuovo collegamento viario dopo la demolizione del vecchio viadotto. Temi che abbracciano le questioni più stringenti, relative alla mobilità nella zona e alle penalizzazioni lamentate ormai da oltre due anni dalle attività produttive di Bellavista. Ieri mattina Maria Pica si è recata a Siena presso gli uffici della Provincia. "Non avevo preso un appuntamento. Una volta sul posto ho chiesto di parlare con il presidente che però non era in sede. È stato comunque chiamato al telefono e si è fatto lasciare il mio recapito. Sarò ricontattata per stabilire una data e un orario da mettere in agenda". Un passo in avanti, dunque, secondo la promotrice di una iniziativa che ha ricevuto, come lei stessa ha spiegato, l’adesione anche di residenti e di titolari di attività a Bellavista. "Da attivista e da cittadina di Poggibonsi ho scelto di muovermi – ribadisce e precisa Pica – non prima tuttavia di aver ascoltato le persone di Bellavista e di aver annotato le loro richieste da formulare, appena possibile, alle istituzioni. Ora aspettiamo l’incontro con il presidente della Provincia per le risposte che non da oggi ognuno cerca in proposito". Individuato, in questo modo, anche il successivo passaggio da considerare. "E’ soprattutto un invito alla gente affinché si faccia avanti – aggiunge in conclusione Maria Pica – specie quando è il momento di ricevere lumi a proposito di situazioni che, in generale, stanno a cuore alla comunità. Si parli di Bellavista o di altro da affrontare per il territorio di Poggibonsi".