Chiusura per Ramadan. La richiesta al Politecnico

Il rettore dell’Università per Stranieri, Tomaso Montanari, potrebbe aver aperto una strada, con la decisione di sospendere l’attività didattica in occasione della fine del Ramadan. Ora da Milano, l’Associazione studenti musulmani del Politecnico rilancia, chiedendo la sospensione in occasione sia della fine del Ramadan, sia per

Eid al-Adha, a giugno. "Sospendere le lezioni per le festività musulmane per noi rappresenta un atto di rispetto e inclusione che riconosce e valorizza la diversità culturale e religiosa – spiega il direttivo dell’Associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano –. Avere un giorno di vacanza ci permette di celebrare le nostre festività in modo adeguato, perché in ogni caso non andiamo a lezione e le classi rimangono vuote dato che ormai la componente musulmana è veramente grande anche negli atenei". La deputata della Lega Silvia Sardone, ricordando il caso di Siena, ha parlato di "decisione ideologica del rettore Montanari".