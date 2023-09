Chiusura al traffico del Ponte della Casanova a Buonconvento

Da domani sarà chiuso al traffico il ponte della Casanova, sull’Ombrone, nel comune di Buonconvento. Si tratta di un ‘off limits’ che comporterà, come facilmente intuibile, notevoli disagi ma indispensabile per permettere i lavori di messa in sicurezza del ponte. Lavori per oltre un milione e 200 mila euro stanziati dalla Provincia e che si protrarranno per diversi mesi. La durata dell’intervento non è possibile calcolarla con esattezza, molto dipenderà dalle condizioni metereologiche. "Come Comune monitoreremo con la Provincia l’andamento dei lavori- spiega il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti-Siamo consapevoli dei disagi che dovranno subire i residenti, le aziende agricole e gli agriturismi della zona di Bibbiano. E pertanto sarà nostra premura affrettare i tempi dell’intervento". Una zona, tra l’altro, con location di grande prestigio. Il ponte sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia e ovviamente ci saranno dei percorsi alternativi. I mezzi pesanti saranno deviati sulla strada provinciale di Murlo, lungo la direttrice Lucignano d’Arbia, Vescovado, Bibbiano in entrambe le direzioni. Gli altri veicoli dovranno fare la Cassia, deviazione a Ponte d’Arbia per la strada di Piana in entrambe le direzioni.