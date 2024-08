Chiuso da oggi il canile rifugio. Magi: "Al lavoro per uno nuovo". Gli animali trasferiti a Murlo

Ora è ufficiale: Siena resta senza canile, in attesa del progetto che sta elaborando l’amministrazione comunale. Una mancanza sopperita, a partire da oggi, dall’accordo con il Comune di Murlo, il cui canile sovracomunale gestirà per il periodo di un anno il servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti e dei gatti incidentati rivenuti all’interno del territorio comunale di Siena.

Nella giornata di oggi i cani di proprietà del Comune di Siena, attualmente presenti nel canile della società agricola di Collepinzuto, saranno dunque trasferiti al canile di Murlo.

Il servizio, di annuncia nella nota stampa diffusa dal Comune, sarà erogato anche per il recupero dei gatti incidentati. Questi saranno raccolti e trasportati alla Casina degli animali di Siena, che si occuperà, direttamente per conto del Comune di Siena, delle eventuali cure necessarie, oltre alla reimmissione degli animali sul territorio.

"Quello odierno – sottolinea l’asessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – è un provvedimento che si è reso necessario in seguito della revoca dell’accreditamento del canile rifugio di Colle Pinzuto da parte dell’Azienda Usl, avvenuta lo scorso febbraio. Siamo al lavoro per dotare la comunità di un canile di proprietà dell’amministrazione e all’interno del territorio comunale di Siena, ma in questa fase era necessario affidare temporaneamente la gestione al canile sovracomunale di Murlo".

I recapiti per la richiesta degli interventi di recupero sono i numeri 389-6285987 e 347-9992292.