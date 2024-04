Covid, a Chiusi mascherine anche all’aperto

Valdichiana, 26 settembre 2020 - Obbligo delle mascherine a Chiusi tutto il giorno e non solo dopo le 18. Linea dura del sindaco Juri Bettollini dopo l’esperienza dei mesi difficili del lockdown. E adesso il sindaco emette una nuova ordinanza con la quale si estende appunto l’obbligo della mascherina per l’intera giornata.

«Informo la cittadinanza che abbiamo un nuovo caso positivo nell’abitato di Chiusi città – ha ufficializzato il sindaco – una donna di 81 anni che era già in isolamento perché sintomatica. Anche il caso in questione, come quello dell’altro giorno, non è collegato ad alcun precedente contagio. Due casi non originati da focolai conosciuti. Per questo ho deciso di non sottovalutare la situazione ed ho immediatamente attivato il centro operativo comunale ed abbiamo preso la decisione di estendere l’obbligo della mascherina". La situazione che si registra a Chiusi è di quattro positivi e 30 in isolamento e quarantena.

Intanto c’è un nuovo giocatore positivo, della Virtus Chianciano, e questo sta causando un vero terremoto nella quarantene che corrono verso un record negativo. "Tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico sono già stati avvisati dalla ASL e messi in quarantena preventiva fino al 4 ottobre, in attesa del tampone che faranno nei prossimi giorni. La cosa più importante è che il tesserato in questione sta bene, ma rimane comunque sotto la sorveglianza degli organi sanitari. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una pronta guarigione". Rinvio per la partita di Coppa Toscana di Prima Categoria di domenica 27 settembre contro il Bettolle e quarantena anche per i ragazzi della Poliziana, contro cui aveva giocato domenica il calciatore del Chianciano.

Piccole notizie confortanti arrivano invece dal fronte scuola dove il dirigente Marco Mosconi ha informato tutte le famiglie dell’evolversi del quadro e sta monitorando le prime risposte dei tamponi dei ragazzi in quarantena "che non stanno rilevando nuove positività. Ma c’è da aggiungere che ancora non sono stati effettuati tutti i tamponi. Le prime risposte sono fortunatamente negative sia nel corpo docenti che fra gli alunni", ci ha dichiarato il dirigente scolastico. Intanto il consiglio di istituto della scuola Chiancianese Tozzi ha stabilito che alla ripresa delle attività didattiche in presenza le lezioni continueranno solo con orario antimeridiano ed il servizio mensa avrà inizio la settimana successiva.

Anna Duchini