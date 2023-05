Chiusi Il Pd replica ai 5 Stelle "Non ci sono reali divergenze"

"Pensavamo fosse passione invece era interesse". Così il Pd di Chiusi replica al M5S che è uscito dalla maggioranza: "La costruzione di una coalizione larga è stata una scelta voluta e sostenuta dal Pd, che pur avendo la forza di poter correre in autonomia ha voluto tenere insieme le forze che hanno contribuito al programma", sostiene il partito guidato da Simona Cardaioli. E aggiunge: "Qualcuno, di fronte all’insoddisfazione delle proprie richieste personali, aveva affermato che il progetto era già naufragato". Un riferimento alla lista Possiamo, che lo scorso novembre era uscita dalla maggioranza: "Apprendiamo con sorpresa e dispiacere la scelta del M5S, fino a oggi non abbiamo trovato questioni dirimenti tali da creare contestazioni in termini programmatici".

Massimo Montebove