Chiusi e Trequanda, il voto slitta di sei mesi

Ancora manca molto tempo, oltre due anni, ma magari c’è già chi ci sta pensando per scendere in campo, chissà, perché la politica è anche lungimiranza e programmazione. Non è ancora tempo di elezioni amministrative in Valdichiana, la maggior parte dei territori ha votato da pochi mesi, a giugno 2024, ma intanto per tutti i comuni si conosce il periodo del ritorno alle urne. Così è anche per Chiusi e Trequanda con i due sindaci in carica, Gianluca Sonnini e Andrea Francini, entrambi risultati vincitori, alla prima candidatura con il sostegno del centrosinistra, dal verdetto delle urne ad ottobre 2021, che indosseranno la fascia tricolore per un po’ di tempo in più. Ci sarà infatti un allungamento del mandato "di circa sei mesi" come ha confermato il Comune di Chiusi con un post pubblicato su Facebook. Il chiarimento sul periodo in cui si tornerà a votare è arrivato con la circolare n.83/2024 del Ministero dell’Interno.

Il punto è che nel 2021 (ma anche 2020), a causa della crisi pandemica legata al Covid-19, si andò alle urne oltre la finestra temporale del 15 aprile-15 giugno. Nella circolare (dello scorso 6 dicembre) viene spiegato che il mandato quinquennale dei comuni in questione termina nel secondo semestre del 2025, per le elezioni che si svolsero nel 2020 e nel secondo semestre del 2026 per quelle tenutesi nel 2021.

Il rinnovo elettivo si svolgerà pertanto nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell’anno successivo al termine del quinquennio e, quindi nella primavera del 2027, per i comuni (come Chiusi e Trequanda) che hanno votato nel secondo semestre del 2021. C’è ancora tempo per pensarci ma il 2027 sarà un anno importante per Chiusi e Trequanda.

Luca Stefanucci