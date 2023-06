Chiusdino RigenEra", Progetto di Restauro della Casa Natale di San Galgano Finanziato dal PNRR"

"Chiusdino RigenEra" è uno dei progetti selezionati in Toscana nell’ambito della linea di azione B dell’investimento 2.1 ’Attrattività dei borghi’ con un importante finanziamento derivante dal Pnrr. Il progetto prevede l’integrale ristrutturazione e restauro della casa natale di San Galgano, immobile di proprietà comunale comprendente anche le antiche prigioni, all’interno del quale verrà realizzato il nuovo plesso espositivo del capoluogo: il Museo Archeologico di Miranduolo. Oltre alla valorizzazione delle ricche dotazioni ceramiche, metalliche, vitree e paleobotaniche recuperate dagli scavi, l’intervento prevede una serie di azioni collaterali, realizzate anche tramite il partenariato pubblico-privato, indirizzato a valorizzare gli elementi distintivi di Chiusdino, fra i quali l’integrazione e a dotare i visitatori dei più avanzati e coinvolgenti strumenti tecnologici, finalizzati alla scoperta dei centri storici e del territorio. Ovviamente il museo entrerà a far parte del parco diffuso del territorio di Chiusdino, avente come porta principale di accesso l’Abbazia di San Galgano, gestito dalla Fondazione omonima neocostituita. Domani alle 18 in biblioteca l’incontro pubblico durante il quale il sindaco Luciana Bartaletti, il direttore dei Musei Antonello Mennucci, la responsabile dell’Area Territorio Francesca Bianchi e Marina Lauri, di Anci Toscana, presenteranno il progetto ’ChiusdinorigenEra’, l’avviso destinato alle imprese (le domande fino all’11 settembre) e le occasioni aperte dai progetti schierati con determinazione dal piccolo comune della provincia di Siena.