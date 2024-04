Chiusdino, ’nuova’ Rsa. Nasce il Centro diurno

Una giornata speciale non solo per Chiusdino, ma per tutta l’area, come testimoniato dalle presenze dei rappresentanti dei Comuni di Monticiano, Murlo, Radicondoli, Sovicille, oltre che del presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore Simone Bezzini, il senatore Silvio Franceschelli, la direttrice amministrativa dell’Asl Toscana sud est Antonella Valeri.

Il taglio del nastro per la Rsa ’Sandro Pertini’, con la sindaca Luciana Bartaletti a fare gli onori di casa, ha rappresentato un doppio motivo di orgoglio: per la profonda ristrutturazione realizzata grazie ai fondi regionali, per l’acquisto dell’immobile con un impegno di circa 800mila euro da parte dell’amministrazione. "Con questa scelta il Comune intende incrementare i servizi alla comunità", aveva annunciato l’amministrazione al momento della firma per l’acquisizione, a febbraio.

Ora, con una grande partecipazione popolare, la festa per l’inaugurazione della struttura che, oltre all’adeguamento degli impianti e dei sistemi di sicurezza, potrà ora ospitare un centro diurno, spazi per la riabilitazione degli anziani, nuovi progetti come quello dell’infermiere domiciliare.

"Qui c’è uno spirito di comunità molto bello e forte – ha detto il presidente Giani – da prendere a esempio anche per altre realtà. L’iniziativa di oggi si è potuta realizzare grazie alla caparbietà della sindaca, che ha creduto fortemente nel progetto". Un progetto che testimonia - sottolinea l’amministrazione - "sempre più attenzione per la popolazione più anziana e per le loro famiglie, cercando di aiutarle nella gestione quotidiana grazie all’apertura del Centro diurno".