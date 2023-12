Chiude la Casa di Babbo Natale Il Pd: "Era un flop annunciato"

"Un flop annunciato per la scarsa attrattività dell’evento, per le problematiche emerse già in fase di partenza che hanno portato a chiudere i battenti con 12 giorni di anticipo. Con facile ironia potremmo dire che Babbo Natale è rimasto senza Casa…". Molto critico il gruppo Pd di opposizione verso l’iniziativa dell’amministrazione comunale. "Non fossero bastate le ultime fallimentari edizioni, anche quest’anno l’amministrazione Marchetti ha riproposto e sostenuto la Casa di Babbo Natale – è l’attacco –. L’ennesimo bel regalo della Giunta in carica che per l’iniziativa ha impegnato ben 30mila euro oltre l’impiego di operai comunali che hanno collaborato all’allestimento". Proprio ieri il sindaco Andrea Marchetti ha confermato che il contributo previsto dal contratto, risolto unilateralmente, non è stato erogato.

Anna Duchini