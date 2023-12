Chiude Camilla &Co In Piazza Tolomei arriva un’altra banca

Un’altra saracinesca del centro storico è destinata a chiudersi. Camilla &Co. lo storico negozio di abbigliamento per bambini in Piazza Tolomei ha annunciato la cessione dell’attività. Dopo 34 anni sono iniziati gli ultimi due mesi di grandi sconti per finire le scorte in magazzino e consegnare i locali vuoti ad un nuovo gestore.

"Chiudiamo perché abbiamo avuto una richiesta per quanto riguarda l’affitto del fondo del negozio, che è di nostra proprietà – ha spiegato la titolare Camilla Ghini -. L’ occasione di affittare per noi è stata un treno che passa una volta sola nella vita". Occasione che in particolare è stata fornita da un istituto di credito, che ha scelto di posizionare nei fondi di Camilla &Co. una banca. La nuova attività aprirà dal primo febbraio, e sarà in linea con quella che è la storia di Piazza Tolomei, densa di banche e sportelli nonostante l’abbandono dell’ex cinema da parte di Unicredit.

"Da febbraio subentrerà una nuova attività. Aprirà una banca, dovranno fare dei lavori ma dal primo febbraio i locali saranno nelle loro mani – ha spiegato Ghini -. Si tratta di un grosso dispiacere, perché il negozio è stato come un figlio per me, gli ho dedicato la stessa cura e la stessa attenzione, ma nella vita le cose cambiano e si presentano altre opportunità. Il momento è quello che è, io non ho più continuità, perché i miei figli hanno scelto altre strade, e di fronte ad un’offerta del genere non me la son sentita di dire di no".

Un altro negozio storico del centro di Siena che chiude ma, almeno in questo caso, non si tratta di fallimento. "Sono parecchio soddisfatta di questa parte della mia vita che mi ha regalato tante soddisfazioni e successo – ha detto la titolare -. Da quando abbiamo iniziato la liquidazione sono rimasta meravigliata di queste dimostrazioni di affetto che ho avuto dalla maggior parte dei clienti che sono entrati in negozio. Ringrazio tutti i clienti e gli amici, che mi hanno sostenuta in questo lungo percorso: clienti che prima erano figli e poi son tornati da genitori. Io senza di loro non sarei arrivata dove sono ora, è grazie a loro se ho avuto successo".

Eleonora Rosi