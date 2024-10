Chirurgia oncologica del seno. Un reparto da mille interventi l’anno

Un reparto dedicato alla Chirurgia oncologica della mammella è stato inaugurato ieri alle Scotte: la nuova sede dell’Unità diretta dal professor Donato Casella, è all’interno del Dipartimento della donna e dei bambini, al lotto 4 piano zero.

"I nuovi ambienti - spiega il direttore generale Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese - puntano a rendere più accogliente e confortevole lo spazio dedicato alle donne in cura, sempre più numerose. Il reparto meritava uno spazio dedicato, a fronte di numeri importanti: nel 2023 sono stati effettuati 936 interventi e nel 2024 saranno più di mille. Un trend sempre in aumento negli ultimi 4 anni".

La nuova sede è dedicata all’attività ambulatoriale e operatoria, con sale di attesa e spazi per pre-visite e post operatori. "Il nostro reparto - entra nel dettaglio il professor Donato Casella, direttore di Chirurgia oncologica della mammella – è all’avanguardia su tutte le tecniche innovative sia dal punto di vista della chirurgia oncologica che ricostruttiva. Abbiamo in dotazione il macchinario Fluobeam per valutare la perfusione dei lembi cutanei in sede intraoperatoria e anche la risonanza magnetica intraoperatoria per indagare lo stato dei margini in caso di chirurgia conservativa. In linea generale la mastectomia è indicata quando il rapporto tra il volume del tumore e quello del seno è sfavorevole oppure in caso di tumore localizzato in più quadranti della mammella".

Il percorso che porta alla chirurgia è formato da un team multidisciplinare che vede la presenza dei radiologi della Senologia, oncologi, radioterapisti, anatomo-patologi, l’infermiera case manager, chirurghi e oss e personale di sala operatoria. Fanno parte del team anche le psiconcologhe e le professioniste del servizio di fisioterapia. "Tutti collaborano – conclude Casella - dal momento della diagnosi alla paziente in poi, al fine di garantire un percorso sicuro e funzionale. È per noi molto importante riuscire a mantenere lo standard elevato che abbiamo garantito negli ultimi anni oltre a garantire il miglior percorso personalizzato per ogni singola paziente".

Da anni al fianco delle donne è l’associazione Serena: "Il tumore al seno – dice la presidente Dafne Rossi – colpisce un gran numero di donne, la cui età si abbassa costantemente. Un reparto dedicato alla chirurgia della mammella, che in precedenza era insieme ad altre specilaistiche, è un’importante risposta al bisogno di attenzione e di cure, non fa sentire sole queste donne".

p.t.