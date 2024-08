Chigiana, magia del Barocco in musica. Ecco gli appuntamenti

Siena, 30 agosto 2024 – La magia del Barocco, in una cornice straordinaria. Per la programmazione del festival estivo, la Chigiana propone oggi (venerdì 30 agosto) nella Villa settecentesca di Geggiano a Castelnuovo Berardenga, in cui visse Vittorio Alfieri, la spettacolare ‘Baroque Night’. Un programma estremamente variegato, che si aprirà alle alle 18 con le performance dei giovani interpreti allievi del Chigiana-Mozarteum Baroque Program, tra gli eleganti stucchi delle stanze e dei salotti, nonché nei suggestivi giardini della Villa di Geggiano di Castelnuovo Berardenga.

Alle 21, un concerto in due parti, come una grandiosa macchina del tempo puntata alla vigilia della nascita di Mozart, come recita il titolo della prima parte della performance ‘The night before Amadeus’. Ne saranno protagonisti le star della Musica barocca Sara Mingardo, contralto, Alfredo Bernardini, oboe, Hiro Kurosaki, violino barocco, Vittorio Ghielmi, viola da gamba, Marco Testori, violoncello barocco e Florian Birsak, clavicembalo, tra i maggiori interpreti di musica antica al mondo e docenti dell’Università Mozarteum di Salisburgo, accompagnati da numerosi ospiti.

Protagonista della seconda parte del concerto, intitolata ‘The Pleasure Garden of Enlightenment’, sarà l’Orchestra del Mozarteum affiancata per l’occasione da un partner d’eccezione, la Royal College of Music Baroque Orchestra di Londra, che formerà una grande e straordinaria compagine barocca diretta da Marco Testori.

Per il gran finale della decima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2024, la rassegna estiva di concerti, quest’anno intitolata ‘Tracce’, la direzione artistica di Nicola Sani ha scelto quindi il barocco, con tre eventi di cui quello di stasera rappresenta l’apertura. Domenica nella Chiesa di San Biagio di Gerfalco, a Montieri (Grosseto), il virtuoso della viola da gamba Vittorio Ghielmi, accompagnato dal suo collega al cembalo Florian Birsak, e da due studenti scelti del Chigiana-Mozarteum Baroque-Program, proporrà ‘La Soirée Forqueray’, dedicata appunto a Antoine Forqueray, un concerto realizzato in collaborazione con il Festival delle Viole di Gerfalco e con l’Universität Mozarteum Salzburg.

Per l’ultimo appuntamento in programma, lunedì si torna a Palazzo Chigi Saracini, con un’intera giornata dedicata alla musica. Alle 12.30, con gli allievi del corso di Composizione per strumenti antichi di Simone Fontanelli e poi, alle 18 e 21.15, nella Chiesa di Sant’Agostino, i concerti finali degli allievi di Sara Mingardo (canto), Alfredo Bernardini (oboe), Hiro Kurosaki (violino barocco), Vittorio Ghielmi (viola da gamba), da Marco Testori (violoncello barocco) e Florian Birsak (cembalo).

Riccardo Bruni