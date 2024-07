Chigiana, il Concerto per l’Italia. L’Orchestra Filarmonica della Scala e la magia di Beethoven in Piazza

I riflettori sono pronti, il palco anche. La magia di Beethoven sta per avvolgere in Piazza del Campo. Torna il Concerto per l’Italia, appuntamento clou del Chigiana International Festival & Summer Academy, che ogni anno offre alla città insieme al Comune questo appuntamento, a ingresso gratuito. Stasera alle 21.30 la musica sinfonica si riprende il cuore della Città del Palio con l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Myung-Whun Chung. Già allievo dell’Accademia Chigiana del corso di direzione d’orchestra tenuto da Franco Ferrara nel 1976 e poi maestro Chigiano nel 1995 e 1996, Chung torna alla Chigiana a distanza di 18 anni dal suo ultimo concerto a Siena per dirigere la prestigiosa formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori assoluti di Beethoven: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 5, con la produzione di Rai Cultura e in diretta radiofonica su Rai Radio3.

La rassegna di eventi curata dall’Accademia Chigiana entra quindi in uno dei fine settimana più intensi della vasta programmazione, che comprende un totale di oltre cento concerti. E domani (sabato 20 e in replica lunedì 22) al Teatro dei Rinnovati andrà in scena il nuovo allestimento scenico di Don Pasquale di Donizetti, prodotto dal Chigiana OperaLab, con la guida di Daniele Gatti e Luciano Acocella, con gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la Verona Accademia per l’Opera Italiana, l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Accademia del Teatro alla Scala. Regia di Lorenzo Mariani. E domenica, il secondo grande concerto in Piazza del Campo, con Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, a dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini in programma che prevede l’Intermezzo sinfonico dall’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e Sheherazade, la maestosa suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov tratta da Le Mille e una notte.

Dalla musica sinfonica al rock, dalla rassegna della Chigiana a quella degli eventi estivi proposti dai Teatri di Siena, ma sempre nello stesso straordinario scenario di Piazza del Campo: lunedì 22 altro grande concerto, di nuovo realizzato in collaborazione con il Comune (e sempre a ingresso gratuito come gli altri in piazza) con Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, che saliranno sul palco alle 22 per la tappa senese del tour ‘Indoor garden party’.