Chigiana, dal Rinascimento al ’900 ’Tracce’ festeggia dieci anni in note

Nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini, oggi alle 17, l’Accademia Chigiana presenterà al pubblico senese il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy 2024, già reso noto in occasione del lancio ufficiale avvenuto al Teatro della Scala. Quest’anno l’evento celebra la sua decima edizione con il tema ‘Tracce’, proponendo un viaggio musicale attraverso il passato e il presente della storia della musica.

A illustrare il calendario del Festival ci saranno Carlo Rossi, Nicola Sani e Angelo Armiento, rispettivamente presidente della Fondazione Chigiana, direttore artistico e direttore amministrativo dell’Accademia. "Con la direzione artistica di Nicola Sani – affermano dalla Chigiana – il Festival ha consolidato la sua posizione come un importante punto di riferimento nell’ambito dello spettacolo dal vivo, proiettandosi con rinnovata energia nel panorama nazionale e internazionale. La programmazione dell’edizione 2024 offre un programma diversificato che spazia dalle epoche passate come il Rinascimento e il Barocco, al belcanto, al Romanticismo, alle avanguardie del Novecento e alle nuove frontiere delle esplorazioni sonore". Dal 5 luglio al 2 settembre, Siena e il suo territorio saranno il palcoscenico per oltre 100 eventi, 8 grandi concerti sinfonici, 5 spettacoli d’opera con 8 prime esecuzioni assolute, oltre 800 musicisti coinvolti, 31 corsi di alto perfezionamento, 7 laboratori di produzione e 8 formazioni in residenza. Il Concerto inaugurale si terrà il 5 luglio al Teatro dei Rinnovati con il violinista Ilya Gringolts, docente di violino alla Chigiana Summer Academy, che eseguirà il Concerto per violino e orchestra di György Ligeti insieme all’Orchestra della Toscana, diretta da Marco Angius. Proprio al compositore ungherese György Ligeti, considerato una figura fondamentale nella Nuova Musica, la decima edizione del Festival internazionale dell’Estate chigiana dedicherà un particolare focus, con l’esecuzione di 28 brani del compositore. Momento di punta della rassegna sarà ancora una volta il Concerto per l’Italia, che e si terrà il 19 luglio in Piazza del Campo. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria della Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Myung-Whun Chung, con due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65. Riccardo Bruni