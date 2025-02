Chigiana, corsi estivi da record. Tanti protagonisti internazionali

La Chigiana apre le iscrizioni per i corsi estivi. Dal 7 luglio al 2 settembre torneranno in città i grandi protagonisti della scena musicale internazionale in veste di docenti, per gli studenti che prenderanno parte all’edizione numero 94 dei corsi estivi di alto perfezionamento, che con 33 corsi attivati raggiunge un’offerta formativa mai stata così ampia. Con la direzione artistica del maestro Nicola Sani, quella annunciata per la prossima estate sarà un’altra stagione di altissimo profilo, che come sempre coniugherà ai momenti di studio, le esibizioni dal vivo degli studenti e dei loro docenti, confermando la formula ormai consolidata che rende partecipe e spettatrice l’intera città.

"Nel panorama internazionale dell’alta formazione musicale – affermano dalla Chigiana – i corsi estivi rappresentano un’opportunità unica per giovani talenti e professionisti di perfezionarsi, sperimentare nuove forme artistiche e arricchire il proprio bagaglio culturale. Palazzo Chigi Saracini, oggi, non è solo un luogo dove si studia la musica, ma un ‘laboratorio vivente’ che integra la tradizione storica con le pratiche educative più moderne". Novità assoluta è il ritorno, dopo oltre tre decenni, del corso di organo, uno dei più emblematici della storia dell’istituzione senese, grazie allo straordinario restauro che ha fatto risuonare di nuovo la magnifica ‘voce’ del monumentale strumento Vegezzi-Bossi. A tenere il corso sarà Thierry Escaich, titolare del grand’organo della Cattedrale di Notre-Dame e docente al Conservatorio nazionale superiore di Parigi, ex allievo della Chigiana. Tra gli altri docenti, Tabea Zimmermann terrà il corso di viola con Sao Soulez-Larivére, il più giovane docente dell’Università Mozarteum di Salisburgo.

Il corso di direzione d’orchestra vedrà ritorno di Michel Tabachnik, insieme a Luciano Acocella, con l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti di Modena che esordisce alla Chigiana quale formazione in residenza. E ancora Daniele Gatti, Salvatore Sciarrino, Lilya Zilberstein, Clive Greensmith, Salvatore Accardo e Ilya Gringolts, Bruno Giuranna, David Geringas, Giuseppe Ettorre, Patrick Gallois, Christian Schmitt, Alessandro Carbonare, William Matteuzzi, Eliot Fisk, Giovanni Puddu, Antonio Caggiano, Lorenzo Donati, Alvise Vidolin e Nicola Bernardini, David Krakauer e Katleen Tagg, Stefano Battaglia, Sara Mingardo e Lisandro Abadie, Florian Birsak, Alfredo Bernardini, Vittorio Ghielmi, Elisa Citterio e Hiro Kurosaki, Marco Testori.

R.B.