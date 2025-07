Chiesti otto anni per la cartomante. Accusata di estorsione e truffa

di Laura Valdesi

Tentata estorsione, truffa aggravata e molestie telefoniche le accuse rivolte ad una cartomante che vive in provincia di Arezzo. Che avrebbe fatto passare giorni d’inferno a una donna senese che l’aveva contattata, incuriosita, per sapere del futuro. Finendo in un vortice a seguito del quale avrebbe versato, così riferì in aula, circa 6mila euro. Per evitare, tra l’altro, un presunto incidente che poteva avvenire al figlio e a lei stessa. L’imputata, difesa dall’avvocato Francesca Martini, non era presente ieri in aula. Si trova in detenzione domiciliare speciale per fatti simili a quelli che avrebbe compiuto nella nostra città. Non ha perso un’udienza, invece, la parte offesa che non si è mai costituita. Il pubblico ministero ieri ha chiesto la condanna della presunta cartomante per tutti i reati a 8 anni. Il legale dell’imputata ha fatto presente che la sua assistita si era trovata in uno stato di necessità, doveva tirare avanti da sola una famiglia con tre figli piccoli. Di più. Ha evidenziato che, comunque sia, c’è la libertà di autodeterminarsi. Ciascuno è libero di decidere se rivolgersi o meno ad una cartomante.

Aveva fatto un sogno, la maga. Il figlio della donna sarebbe rimasto vittima di un incidente. Un fatto gravissimo che la cartomante, però, sosteneva di poter scongiurare. Serviva un particolare rito propiziatorio e la tragedia poteva essere evitata. Occorreva denaro per l’intervento. Che la madre del ragazzo, facile immaginare con quale angoscia, aveva consegnato alla presunta maga ricaricando una card postepay per 300 euro. Così era iniziato tutto.